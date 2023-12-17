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Анонсирован смартфон Honor X8b с экраном 90 Гц и большой батареей

Анонсирован смартфон Honor X8b с экраном 90 Гц и большой батареей
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Компания Honor анонсировала новый бюджетный смартфон X8b. Он доступен для покупки в трёх расцветках: Midnight Black (чёрная), Titanium Silver (серебряная) и Glamorous Green (зелёная). Цены на девайс начинаются от $ 240 (~ 21,7 тыс. рублей).

Фото: Honor

Производитель оснастил устройство 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Гаджет работает на процессоре Snapdragon 680 и имеет 8 ГБ оперативной памяти.

Также смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 35 Вт. На боковой стороне присутствует датчик отпечатков пальцев.

Пока Honor X8b доступен для покупки только на территории Саудовской Аравии. Вероятно, в ближайшее время смартфон выйдет и на глобальном рынке.

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