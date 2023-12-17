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Пом Клементьефф не появится в фильме «Супермен: Наследие»

Недавно журналисты сообщили, что в актёрский состав фильма «Супермен: Наследие» войдёт Пом Клементьефф («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Теперь на ситуацию отреагировал руководитель DC Comics Джеймс Ганн — он опроверг данный слух.

По его словам, он никогда даже не обсуждал участие актрисы в фильме.

Мало того что Пом нет в фильме, так я никогда даже не обсуждал её участие в нём. Представить себе не могу, какую роль в картине она бы могла исполнить

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а Лекса Лютора сыграет Николас Холт.

Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года. Ранее сообщалось, что съёмочный процесс ленты про Супермена стартует в марте 2024 года.