В России завершился финал чемпионата «Битва роботов»

16 декабря в Москве завершился финал чемпионата «Битва роботов». В рамках турнира сразились 16 команд за призовой фонд в размере 6 млн рублей, звание чемпиона и возможность выйти в Суперфинал, который пройдёт в 2024 году на «Играх Будущего».

Финалисты «Битвы роботов»

1-е место – Roc (Китай)

(Китай) 2-е место – DS Robotics (Индия)

(Индия) 3-е место – «ТурбоМеХатроники» (Москва)

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон.

В 2023 году «Битва роботов» вошла в состав спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира «Игры Будущего».