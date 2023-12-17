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Авторы Baldur's Gate 3 продолжат поддерживать игру в 2024 году

Авторы Baldur's Gate 3 продолжат поддерживать игру в 2024 году
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Недавно глава студии Larian Свен Винке дал новое интервью изданию IGN. В ходе общения с журналистами разработчик заявил, что команда продолжит поддерживать Baldur's Gate 3 в 2024 году. Также он сообщил, что в данный момент коллектив работает и «над другими вещами».

Очевидно, мы работаем и над другими вещами, однако мы также продолжим поддерживать Baldur’s Gate 3.

Правда никаких деталей о пострелизной поддержке игры Винке не раскрыл. Напомним, в конце ноября Baldur's Gate 3 получила крупный пятый патч — его вес составил около 30 ГБ.

Baldur's Gate 3 вышла летом этого года сначала на ПК, а потом добралась до PS5. Релиз на Xbox Series состоялся 8 декабря. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки от критиков и геймеров.

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