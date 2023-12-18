Spotify ликвидировал юридическое лицо в России и окончательно ушёл из страны

По информации издания ТАСС, единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу — оно ликвидировано ещё с 14 декабря. Сам сервис не работает в стране с апреля 2022 года.

Отмечается, что ООО «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года. 6 февраля 2023-го сервисом было направлено заявление о ликвидации.

Сейчас при попытке зайти в свой российский аккаунт приложение выдаёт сообщение о «несоответствии страны с той, которая указана в тарифе». В компании отмечали, что пользоваться сервисом можно и дальше, если сменить регион в настройках своего профиля.

Spotify — один из самых популярных музыкальных сервисов, позволяющий слушать различные музыкальные треки.