iPhone 17 Pro может получить камеру с 10-кратным оптическим увеличением изображения

По информации издания Wccftech, Apple оборудует камеру iPhone 17 Pro тетрапризмой с 10-кратным оптическим увеличением изображения. Если это действительно произойдёт, то камера в iPhone 17 Pro станет лучшей камерой в истории устройств Apple.

Сообщается, что Apple планирует сменить поставщика камер. Если для iPhone 15 Pro Max линзы производила компания LG Innotek, то для iPhone 17 Pro поставщиком выступит некая китайская фирма. По слухам, поставщиком станет ICT, дочерняя компании Luxshare.

Следует отметить, что в слухах не уточняется, когда Apple намерена внедрить это обновление для будущих моделей iPhone, но, скорее всего, это будут не iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, поскольку оба флагмана, как сообщается, поставляются с модернизированным тетрапризматическим объективом.

По каким причинам Apple исключила из числа партнеров LG Innotek, не сообщается. По мнению Wccftech это может быть связано с тем, что LG Innotek не хотела уступать Apple в цене на свои компоненты.