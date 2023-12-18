«Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не будет последней игрой во вселенной Arkham

Отвечая на вопросы фанатов, режиссёр Джеймс Ганн и глава новой киновселенной DC заявил, что игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не станет последней во франшизе Arkham. Это он рассказал одному пользователю.

Сейчас Ганн удалил свой твит, в котором ответил на этот вопрос, но в Сети остались скриншоты с ответом режиссёра. Ещё в 2020 году создатели игры про Отряд самоубийц заявили, что её события разворачиваются в той же вселенной, что и игры серии Batman Arkham.

Игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» выйдет 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре не будет русского языка даже в виде субтитров. Впрочем, это и не удивляет, поскольку вышедшая Gotham Knights, издателем которой тоже выступила Warner Bros., вышла без локализации.