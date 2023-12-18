В России предложили проводить все платежи в видеоиграх через регулятора азартных игр

Журналисты издания «Коммерсантъ» ознакомились с документом Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) с подзаголовком «Концепция правового регулирования отрасли видеоигр». В нём предлагается ввести полный финансовый контроль ведомства над игровым рынком России с целью получения отчислений для российских разработчиков.

Так, авторы документа предлагают ввести законодательные определения таких понятий, как «видеоигра», «организатор видеоигр», а также определить РФ как «место осуществления деятельности по организации и проведению видеоигр». В нём также предлагается присоединить «субъекты видеоигр» к информсистемам ЕРАИ для передачи сведений о каждой операции по покупке.

Цель документа — сделать так, чтобы деньги от продаж игр в России принимал не цифровой магазин (Steam, PS Store и т.д.), а единый центр учёта перевода ставок. С каждого платежа предлагается брать некие отчисления для российской разработки, а остальное пойдёт самим площадкам.

Собеседники издания уже высказали свои опасения по поводу «Концепции». По их мнению, документ наверняка вызовет барьеры для входа на российский рынок любых поставщиков, включая дружественные страны. Кроме того, предложение вызывает беспокойство и у госорганов — некоторых не устраивает, что «ЕРАИ пытается сконцентрировать все полномочия в своих руках».