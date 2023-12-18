Состоялась презентация Р-ФОН — антишпионского смартфона на базе ОС «Роса»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Компания Рутек представила российский Р-ФОН — антишпионский смартфон, который включён в Единый реестр Минпромторга РФ промышленной продукции, производимой на территории страны.

Гаджет получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412х1080 пикселей с частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G99 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Р-ФОН оснащён батареей ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой 18-ваттной зарядки и разъёмом 3,5 мм для подключения наушников.

Смартфон работает на базе российской ОС «Роса» с возможностью запускать Android-приложения с помощью эмуляции. Гаджет получил собственный магазин приложений «РОСА Маркет», собственное приложение «Мессенджер», а также программу «Диск» для облачного хранения данных.

У смартфона Р-ФОН пока нет точной даты выхода и цены. Предполагается, что стоимость гаджета не превысит 40 тыс. рублей, а первая партия устройств будет предназначена исключительно для госсектора.