Для экранизации Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом готовят группу «элитных сценаристов»

Amazon и компания Games Workshop опубликовали обращение, посвящённое грядущей адаптации Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом в роли продюсера. Её анонс состоялся ещё в 2022 году, однако с тех пор об экранизации не было никакой информации.

В своём посте авторы подтвердили, что уже начали работу над проектом. Сейчас Amazon готовит команду неких «элитных сценаристов», которые смогут адаптировать историю Warhammer 40,000 на большие экраны. Компания также вновь намекнула на то, что Кавилл сыграет в проекте одну из главных ролей.

Мы собираем элитную команду сценаристов, в которой все обожают вселенную Warhammer и будут помогать с переносом сеттинга и персонажей на большие экраны. Эту прославленную группу будет защищать Генри Кавилл, готовый занять место исполнительного продюсера, привнеся в проект своё перо, меч и/или копьё.

У экранизации Warhammer 40,000 пока нет даже приблизительной даты выхода. Будет ли это фильм или сериал, также неизвестно.