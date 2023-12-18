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Широ перешёл в Team Spirit — сумму выкупа российского снайпера оценивают выше $ 1 млн

Широ перешёл в Team Spirit — сумму выкупа российского снайпера оценивают выше $ 1 млн
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Киберспортивный клуб Team Spirit официально подтвердил трансфер российского снайпера Дмитрия sh1ro Соколова. Кого игрок заменит в основном составе по Counter-Strike 2, пока не сообщается.

Сумму выкупа киберспортсмена из Cloud9 тоже не раскрывают. Вчера harumi заявил, что «драконы» заплатили за Соколова $ 1,75 млн, а сегодня ещё один авторитетный инсайдер Overdrive подтвердил число с семью нулями.

Команды, которые интересовались sh1ro: Falcons, VP, Fnatic, Pari, 1WIN. Дима достаточно быстро определился, что хочет играть в Spirit. Инвайты в другие команды продолжали приходить, но это уже не имело никакого значения. Стоимость трансфера чуть больше $ 1 млн. Стоит отметить, что цена в этом районе сейчас является обычной для трансфера игроков из топ-10.

В прошлом году Соколов занял третье место в рейтинге лучших игроков от портала HLTV. В 2023 году он выиграл ряд небольших турниров вместе с Cloud9, а осенью решил покинуть команду.

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