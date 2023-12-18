Игроки недовольны стартом беты Escape from Tarkov: Arena — многие остались без доступа

Вчера, 17 декабря, стартовало публичное тестирование Escape from Tarkov: Arena — соревновательного шутера на базе механик «Таркова», самостоятельного дополнения в духе Counter-Strike с особенностями Escape from Tarkov.

Однако запуск беты омрачился тем, что доступ к ней дали очень малому числу игроков. Доступ к «Арене» обещали всем покупателям премиального издания Edge of Darkness для Escape from Tarkov, однако предполагалось, что сыграть в «Арену» смогут сразу же все владельцы игры и предзаказавшие шутер в нужном издании.

В соцсети X (ранее Twitter) дату анонса тестирования объявили так: «Завтра. 17.12.2023» — вполне ожидаемо все, кто должен был получить доступ, рассчитывали получить его. Однако спустя сутки, когда сообщили о старте «Арены», уже появилось упоминание «первой волны игроков».

Первая волна игроков уже получила доступ и начнёт играть сегодня. Проверьте почту на наличие приглашения.

В VK и «Телеграм» ещё 16 декабря написали про деление на волны, однако это не помогло снизить уровень недовольства. В комментариях люди бунтуют: кто-то играет в «Тарков» больше шести лет, имея нужное издание, однако доступ к «Арене» они не получили. При этом тем, кто купил игру совсем недавно, дали доступ.

Масла в огонь подлило ещё и то, что стримерам и другим создателям контента доступ предоставили сразу же с релизом беты «Арены». Вдобавок разработчики никак не комментируют, когда стоит ожидать новые волны приглашений — неизвестно, будет ли это ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Сообщество смущено тем, что они просто не понимают, когда даже примерно смогут поиграть в «Арену».