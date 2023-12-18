Представлены два новых персонажа в Genshin Impact — Сянь Юнь и Ка Мин

Разработчики Genshin Impact анонсировали двух новых играбельных персонажей. Вероятнее всего, они появятся в игре вместе с патчем 4.4 в конце января — апдейт будет посвящён расширению региона Ли Юэ, вдохновлённого культурой Китая.

Сянь Юнь — новая загадочная жительница Ли Юэ. Никто не знает, откуда она появилась, но девушка всегда готова прийти на помощь к новым соседям. Владеет силой стихии анемо (воздух).

Вероятно, с ней будет связан основной сюжет или ивент патча 4.4: фанаты также заметили, что она очень похожа на Хранителя облаков, которая уже появлялась в ходе игры.

Когда речь заходит о Сянь Юнь, всем есть что сказать: «высокая женщина с уложенными в причёску волосами», «ремесленница в очках», «болтливая новая соседка»… Сколько людей, столько и мнений, но, если обобщить, она создаёт впечатление весёлого, разговорчивого, доброго и дружелюбного человека.

Фото: HoYoverse

Вместе с ней в игре появится Ка Мин — наёмник, который сопровождает караваны во время пути, а также показывает представления на улицах в образе танцующего льва. Основной стихией будет пиро (огонь).

Он всё видит и слышит, словно мудрый наблюдательный зверь с зоркостью ястреба и слухом лисы. Он победит в сражении разбойников и хулиганов, разгонит злых духов благородной мощью льва.

Фото: HoYoverse

Другие подробности, включая редкость персонажей, тип оружия и способности, официально пока не раскрываются. Они станут известны только на специальном стриме, посвящённом их релизу — он пройдёт во второй половине января 2024 года.