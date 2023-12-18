Российская Deus Vult заняла четвёртое место на чемпионате мира по Mobile Legends

На прошедших выходных в Маниле завершился M5 World Championship — чемпионат мира по популярной мобильной MOBA-игре Mobile Legends: Bang Bang.

Победителем вновь стала филиппинская AP.Bren, которая уже выигрывала этот титул в 2021 году. В финале она выиграла у ONIC Esports из Индонезии со счётом 4:3 и забрала главный приз в размере $ 300 тыс.

Российская Deus Vult заняла четвёртое место и получит $ 55 тыс. — это лучший результат среди коллективов не из Юго-Восточной Азии. Кроме того, пятёрка Станислава SAWO Решняка выступила лучше всех в истории нашего региона.

Ранее соперника DeVu наказали за оскорбление наших игроков. В итоге они провели два матча без мидлейнера и заняли 5–6-е место по итогам чемпионата мира.