«Нейросеть» стала словом года в России — Грамота.ру

Портал «Грамота.ру», посвящённый русскому языку, провёл акцию «Слово года». Участие в выборе приняли эксперты-лингвисты, в результате победило слово «нейросеть».

При подборе кандидатов учитывались также анализ данных, частотность запросов и освоенность слова русским языком (наличие родственных слов и тому подобное). В итоге вариант «нейросеть» набрал более 75% голосов специалистов.

При этом «Грамота.ру» обращает внимание, что слова «нейросеть» до сих пор нет в словарях русского языка, как и словосочетания «искуственный интеллект».

В число главных слов 2023 года также попали «GPT»/«джипити» (его выделили 58% экспертов), «база» (43%) и «возвращенцы (41%), а также «промт» и «имба» (набрали более 20%).