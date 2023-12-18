Владимир Путин: видеоиграми увлекается примерно 60% граждан России, это очень интересно

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про игровую индустрию в России и перспективы отечественных компаний в этой сфере.

Девушка пожаловалась, что хочет работать по профессии, но сейчас в нашей стране создаётся очень мало крупных игровых проектов. Путин начал ответ с того, что это очень важная сфера деятельности, несмотря на то что это игры.

Во-первых, это интересно. Во-вторых, этим увлекается, дай бог памяти, примерно 60% граждан Российской Федерации свыше 18 лет. Это много, и мы входим в пятёрку стран по количеству играющих в мире.

По мнению Путина, это очень прибыльный бизнес и молодым специалистам «есть чем заниматься». При этом президент отдельно подчеркнул важность позитивного контента в видеоиграх.

Есть очень важная составляющая — это контент в играх. Ведь миллионы людей сидят в этих играх, и, если они играют с таким контентом, где Россию, наших людей, нашу историю и традиции подают в каком-то неблагообразном виде, это наносит колоссальный ущерб нашей стране.

Президент РФ также отметил, что если российские разработчики будут создавать игры, в которых будет «заложено уважение к историям, традициям, к бабушкам и дедушкам», то это создаст стабильность в нашей стране.