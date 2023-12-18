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В Vampire Survivors вышло дополнение-коллаборация с персонажами Among Us

В Vampire Survivors вышло дополнение-коллаборация с персонажами Among Us
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Разработчики Vampire Survivors представили новое DLC, которое добавило в последнюю версию новые виды оружия, а также карту «Полюс Реплика» и персонажей со скинами из другой популярной игры — Among Us.

Помимо самого кроссовера, в Vampire Survivors появятся два десятка новых ачивок и несколько музыкальных треков. Также создатели исправили несколько критических ошибок.

Видео доступно на YouTube-канале Vampire Survivors. Права на видео принадлежат poncle.

Дополнение уже доступно в версиях для ПК (Steam), Xbox и мобильных устройств, а чуть позже появится и на Nintendo Switch.

До 25 декабря в Steam дополнение Vampire Survivors: Emergency Meeting можно купить с 25%-ной скидкой — цена в России составляет 80 рублей.

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