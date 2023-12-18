Новые Apple Watch перестанут продавать в США — Apple проиграла суд

Корпорация Apple до конца недели снимет с продажи в США умные часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2. С 21 декабря устройства пропадут из онлайн-магазина, а через три дня их уберут из розничных точек.

Это связано с судебным процессом изготовителя по поводу патента на технологию измерения уровня кислорода в крови. Комиссия по международной торговле США (ITC) стала на сторону компании Masimo, что и стало причиной реакции Apple.

Умные часы Apple Watch Series 9 были представлены в сентябре 2023 года. Новая версия устройства стала на 30% мощнее Series 8, получила функцию поиска iPhone, более отзывчивую версию Сири и бесконтактную передачу контактов на Watch OS 10 при расположении двух устройств рядом.