В Steam появилась страница с личными итогами 2023 года для игроков

Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2023 год. Сервис показывает множество данных, включая количество сыгранных игр в году, количество наигранных часов, самый популярный тайтл у пользователя и множество других интересных данных.

Стоит учитывать, что Valve не берёт в расчёт наигранное время в автономном режиме, поэтому статистика показывает лишь то время, когда игрок находился в онлайне.

Один из слайдов в итогах года Фото: Steam

Кроме того, в итогах года можно узнать, сколько игр подарил пользователь, какие жанры он предпочитал, сколько друзей завёл, какое количество скриншотов опубликовал и в какие месяцы больше всего играл в уходящем году. Актуальную статистику можно опубликовать в том числе на витрине в Steam.