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В Steam появилась страница с личными итогами 2023 года для игроков

В Steam появилась страница с личными итогами 2023 года для игроков
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Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2023 год. Сервис показывает множество данных, включая количество сыгранных игр в году, количество наигранных часов, самый популярный тайтл у пользователя и множество других интересных данных.

Стоит учитывать, что Valve не берёт в расчёт наигранное время в автономном режиме, поэтому статистика показывает лишь то время, когда игрок находился в онлайне.
Один из слайдов в итогах года

Один из слайдов в итогах года

Фото: Steam

Кроме того, в итогах года можно узнать, сколько игр подарил пользователь, какие жанры он предпочитал, сколько друзей завёл, какое количество скриншотов опубликовал и в какие месяцы больше всего играл в уходящем году. Актуальную статистику можно опубликовать в том числе на витрине в Steam.

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