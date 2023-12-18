Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезду Marvel Джонатана Мейджорса признали виновным в насилии — актёру грозит год тюрьмы

Звезду Marvel Джонатана Мейджорса признали виновным в насилии — актёру грозит год тюрьмы
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке завершилось очередное заседание по делу Джонатана Мейджорса — одного из самых важных актёров нынешней киновселенной Marvel. Исполнителя роли Канга Завоевателя обвинила в насилии его бывшая девушка Грейс Джаббари, которую актёр нашёл без сознания и позвонил в полицию. Правоохранительные органы приехали на вызов и обнаружили, что у девушки множественные травмы: рана за ухом, ушиб и перелом пальца.

По итогам разбирательства суд признал Мейджорса виновным в нанесении девушки побоев. Как рассказала Джаббари, ситуация произошла в автомобиле, когда актёру пришло интимное сообщение на смартфон от некой девушки. Грейс попыталась перехватить гаджет и узнать, от кого пришло СМС, однако артист перехватил её руку, сломав палец, и ударил по голове.

Нью-йоркский суд огласит полный вердикт 6 февраля — Мейджорсу грозит до одного года тюремного заключения. Актёр наверняка подаст апелляцию, однако его карьера в Marvel, кажется, завершена.

Материалы по теме
Звезда фильмов Marvel Энтони Маки вступился за обвиняемого в насилии Джонатана Мэйджорса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android