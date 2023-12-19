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«Мстители: Династия Канга» переделают в первую часть «Секретных войн» — Джефф Снейдер

«Мстители: Династия Канга» переделают в первую часть «Секретных войн» — Джефф Снейдер
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Marvel Studios начала масштабную переработку планов на следующих «Мстителей»: если раньше это был фильм «Мстители: Династия Канга», то теперь его переделывают в первую часть «Мстителей: Секретные войны». Сейчас об этом сообщает журналист Джефф Снейдер.

По сути «Секретные войны» теперь фильм в двух частях, который завершит сагу Мстителей.

The Hollywood Reporter частично подтверждает это, отмечая, что теперь «Мстители: Династия Канга» внутри Marvel Studios называют «Мстителями 5». С ноября для фильма пишут полностью новый сценарий.

Такие перестановки произошли из-за того, что Джонатана Мейджерса, который играл суперзлодея Канга, признали виновным в нападении на свою бывшую девушку. Marvel Studios сразу же разорвала с ним контракт.

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