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Российская студия представила Total Reload — головоломку от первого лица в духе Portal

Российская студия представила Total Reload — головоломку от первого лица в духе Portal
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Российская игровая студия TORSHOCK, состоящая из двух человек, представила Total Reload — свою дебютную игру, головоломку от первого лица, которая вдохновлена культовой Portal.

Игрокам предстоит помочь искусственному интеллекту по имени «Хокинг», активировать удивительный механизм, способный перезагрузить Вселенную.

Решайте пространственные головоломки, изменяйте фундаментальные законы физики, чтобы привести в действие все системы этого невероятного механизма и устроить тотальную перезагрузку!

В трейлере ниже можно увидеть игровой процесс, состоящий из решения загадок разного уровня сложности.

Видео доступно на YouTube-канале Total Reload. Права на видео принадлежат TORSHOCK.

В Steam, Epic Games Store и VK Play игра выйдет 7 марта 2024. Вопросы, связанные с выпуском игры на консолях, авторы решать позже.

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