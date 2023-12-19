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Сериал «Воин» не продлили на четвёртый сезон, но спасти шоу может Netflix

Сериал «Воин» не продлили на четвёртый сезон, но спасти шоу может Netflix
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Издание IGN сообщило, что HBO Max принял решение закрыть сериал «Воин» после третьего сезона. Шоу вряд ли получит четвёртый сезон, однако на это всё ещё есть надежда.

Дело в том, что Netflix потенциально заинтересован в том, чтобы продолжить этот сериал. Шоу появится в стриминговом сервисе в феврале 2024 года. Если сериал окажется популярным среди зрителей, Netflix может сделать ещё как минимум один сезон. Неясно, когда выйдет четвёртый сезон, но по крайней мере у фанатов есть надежда на продолжение.

Сериал, основанный на концепции, созданной Брюсом Ли, первоначально дебютировал на Cinemax в 2019 году, прежде чем перейти на HBO Max. Проект получил высокие оценки как от критиков, так и от зрителей.

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