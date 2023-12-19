«Ты навсегда в нашей памяти»: группа Little Big отреагировала на смерть Дмитрия Красилова

Вчера вечером стало известно о смерти «пухляша из Little Big» Дмитрия Красилова. Парень сообщил, что плохо себя чувствует, и уехал домой. После этого он перестал выходить на связь, позже его нашли в квартире без признаков жизни.

Наибольшую известность шоумен получил благодаря работе с группой Little Big. Она отреагировала на смерть Дмитрия Красилова. По словам группы, Дмитрий был их хорошим другом и отличным танцором.

Братья и сёстры, до нас дошли очень грустные вести. Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора, которого вы знаете по клипам Uno, Sex Machine и Tacos. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти.

Парень скончался в возрасте 29 лет.