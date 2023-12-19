Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый рассказал о своём герое и работе над ролью

В недавнем интервью NGS актёр Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана», рассказал о своём герое и работе над ним. По словам артиста, ему досталась действительно тяжёлая роль.

Кологривый отметил, что Кощей сам по себе очень сложный человек, который привык действовать агрессивно и получать желаемое через физическую силу.

Мне было очень интересно играть роль Кощея. Это тяжёлая и тревожная роль. Этот человек агрессивен и распространяет тяжёлые мысли. Мне пришлось заново пережить встречи с такими неприятными людьми, как Кощей. Было сложно погрузиться в роль, не с актёрской точки зрения.

Также Никита подчеркнул, что на самом деле Кощей не злодей, а простой человек с поломанной судьбой, который требует любви и поддержки.

Я старался делать из него человека, наряжать в какие-то чувства, близкие мне. Кощей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишён.

Семь эпизодов сериала «Слово пацана» можно посмотреть на сервисах Wink и START.