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Брэдли Купер ненавидит стулья на съёмочных площадках фильмов

Брэдли Купер ненавидит стулья на съёмочных площадках фильмов
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В интервью изданию Variety Брэдли Купер рассказал, что во время съёмок фильма «Маэстро» он не разрешал членам своей команды использовать стулья. Примечательно, что в случае с «Маэстро» Купер выступил не только актёром, но и режиссёром.

По словам артиста, это связано с тем, что, как только человек садится на стул, он начинает сразу же отдыхать и расслабляться, теряя энергию.

Стульев нет. Я всегда ненавидел стулья на съёмочных площадках, потому что твоя энергия падает сразу же, когда ты садишься на стул.

Картина «Маэстро» расскажет про историю отношений композитора Леонарда Бернстайна и его жены Фелиции Монтеалегре. Бернстайна сыграл Брэдли Купер, а образ его жены Фелиции воплотила Кэри Маллиган.

Премьера картины состоится 20 декабря.

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