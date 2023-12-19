В Сеть попали сюжетные спойлеры игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости»

На Reddit появились сюжетные подробности игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости». В сливе можно увидеть, какие ещё персонажи появятся в экшене. Также в нём есть описание некоторых элементов истории.

На просочившуюся информацию отреагировала студия Rocksteady, которая в соцсетях призвала не распространять спойлеры. В студии отметили, что очень разочарованы подобным.

Мы надеемся, что каждый сможет поиграть в нашу игру и прочувствовать все её моменты на себе. Очень неприятно видеть то, что детали разлетаются перед релизом. Мы лишь можем попросить вас стараться избегать спойлеров, если такое возможно.

Игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» выйдет 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series.