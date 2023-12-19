В Wink не стали отвечать на вопрос про второй сезон сериала «Слово пацана»

Журналист издания «РИА Новости» узнал у сервиса Wink, планируется ли для сериала «Слово пацана» второй сезон. На это обратило внимание издание «Газета.Ru». Представитель онлайн-кинотеатра не стал отвечать на вопрос. Несмотря на это, фанаты уверены, что продолжение точно выйдет.

Прежде чем говорить про второй сезон, на стриминге просят дождаться финального эпизода сериала, выход которого ожидается до конца 2023 года. Точной даты всё ещё нет. Изменения последних серий в пресс-службе Wink объяснили личным решением режиссёра.

Ранее Жора Крыжовников говорил, что хотел сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее». Из-за этого дату выхода последнего эпизода пришлось сместить.

Для просмотра доступно семь серий. Их можно посмотреть на Wink и START.