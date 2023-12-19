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Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» вышел в онлайне

Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» вышел в онлайне
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19 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — спустя месяц после старта проката в кинотеатрах. Картину с Рейчел Зеглер в главной роли можно посмотреть на Amazon, в iTunes и в других цифровых площадках.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания ASANAFILM. Права на видео принадлежат Lionsgate.

За четыре недели сборов лента заработала около $ 300 млн при бюджете в $ 100 млн, став одним из самых успешных фильмов киностудии Lionsgate за последние годы. Судя по всему, зрителей ждут новые картины по знаменитой франшизе Сьюзен Коллинз.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнил роль Каски Хайботтома.

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