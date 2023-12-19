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Стартовали съёмки сериала о группе «Комбинация» от авторов «Короля и Шута»

Стартовали съёмки сериала о группе «Комбинация» от авторов «Короля и Шута»
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Онлайн-кинотеатр Wink объявил о старте съёмок сериала «Комбинация» по одноимённой женской музыкальной группе. Продюсерами проекта выступят Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над сериалом «Король и Шут».

Шоу расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

Главные роли в проекте исполнят Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизавета Базыкина («Надвое»), Павел Прилучный («Мажор»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Даниил Воробьёв (Happy End) и другие. У «Комбинации» пока нет точной даты релиза.

Фото со съёмок

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

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