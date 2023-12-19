В Москве определились победители трёх крупных турниров по симрейсингу

В минувшие выходные в московском ТЦ «Белая Дача» определились победители трёх крупных симрейсинговых турниров от организации SMP Racing Esports. На этот раз пилоты виртуальных гонок собрались на одной площадке и состязались, сидя бок о бок, — в отличие от большинства аналогичных соревнований.

Самой ярким противостоянием дня стала финальная гонка Кубка G-Drive, который проводился в необычном формате: каждый этап — новая машина. Пилоты несколько раз обгоняли друг друга на последних кругах — и в итоге обладателем титула стал Владислав Токарев из Северодвинска. В серии длинных гонок «Кубок SMP Racing Esports», проводившейся на технике GT3, первенствовал экипаж москвича Даниила Тылыка и петербуржца Олега Жолобова — а в чемпионате РАФ по цифровому автоспорту на виртуальных болидах Ф1 лучшим стал Дмитрий Назаров из Химок.

Симуляторы, на которых соревновались спортсмены, смогли опробовать и простые поклонники автоспорта. На площадке также прошли розыгрыши игрового оборудования и встречи с известными гостями мероприятия — победителем дрифт-серии RDS GP Аркадием Цареградцевым и телекомментаторами Натальей Фабричновой и Владимиром Башмаковым.

В 2024 году проект SMP Racing Esports планирует регулярно проводить аналогичные мероприятия. На них поклонники автоспорта могут почувствовать себя гонщиками с помощью симуляторов, попробовать себя в соревнованиях и пообщаться с героями реальных гонок.