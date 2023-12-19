Мультфильм «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки вновь покажут в кинотеатрах России

Кинокомпания Russian World Vision объявила о старте повторного проката «Принцессы Мононоке» — культового мультфильма Хаяо Миядзаки. Посмотреть ленту в российских кинотеатрах можно будет уже с 18 января.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат RWV Films.

Убив вепря, юный принц Аситака навлёк на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала, что только он сам способен изменить свою судьбу, и отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел.

Оригинальный мультфильм вышел в 1997 году и добрался до российского проката лишь в 2010-м. «Принцесса Мононоке» — один из самых высокооценённых проектов Хаяо Миядзаки: на агрегаторах лента занимает лидирующие строчки в списке лучших картин японского автора.