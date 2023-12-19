Стоимость ноутбуков в России выросла на 10% к Новому году

Средняя цена на ноутбуки в декабре выросла на 10% по сравнению со средней ценой на устройства в течение года в России. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк и гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Они отметили, что увеличение цены произошло на фоне повышенного спроса и увеличенных цепочек поставок.

Так, средняя цена ноутбука в России сейчас составляет около 66 000 рублей вместо привычных 60 700 рублей. В издании Ferra отмечают, что сильнее всего подорожали ноутбуки Apple – сразу на 40–50%. В зависимости от комплектации на 30–45% увеличились цены на игровой бренд MSI. Наиболее массовый в России ноутбук Huawei Matebook D15 в среднем подорожал на 20%, а игровые ноутбуки Acer Nitro 5 за год выросли в цене с 60 000 до 83 000 рублей — на 36%.

При этом ждать критичного повышения цен на ноутбуки к концу года не стоит, отмечают в Fplus. Как считают эксперты, стоимость портативных ПК в 2024 году будет зависеть от изменения курсов валют и логистических особенностей в поставках.