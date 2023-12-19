Apple выпустит сразу две версии наушников AirPods 4 с новым дизайном — Bloomberg

Авторитетное издание Bloomberg опубликовало колонку, посвящённую гаджетам Apple. В этот раз речь зашла об аксессуарах компании — в первую очередь о беспроводных наушниках AirPods.

Так, Apple готовит две версии AirPods 4. Они будут отличаться только активным шумоподавлением — в бюджетной версии его не будет. При этом оба аксессуара получат обновлённый дизайн и будут выглядеть как нечто среднее между AirPods 3 и AirPods Pro.

Наконец, линейка AirPods 4 получит специальный кейс с динамиком и новым разъёмом USB Type-C, на который уже перешёл iPhone 15. Не забудет Apple и о премиальных AirPods Max — компания планирует выпустить новое поколение наушников с новыми цветами, портом Type-С и другими изменениями.