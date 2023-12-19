Никита Михалков назвал автора «Слова пацана» главным режиссёром России

В рамках интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец Никита Михалков высказался о профессиональных навыках режиссёра сериала «Слово пацана» Жоры Крыжовникова.

Отвечая на вопрос про лучших российских режиссёров, Михалков назвал автора криминального хита.

Крыжовников — серьёзный, думающий и очень профессиональный, на мой взгляд, режиссёр.

Он также отметил, что «Слово пацана», несмотря на весь хайп, «жёсткая и правильная картина про то время».

Помимо популярного сериала, Крыжовников также работал над фильмами «Горько!», двумя частями «Ёлок», а также шоу «Стая» и «Совершенно летние».

Ранее стало известно, что финальный эпизод сериала «Слово пацана» не будет перенесён и выйдет, как и ожидалось, 21 декабря.