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Авторы The Finals не хотят давать обещаний о будущем игры, чтобы не разочаровать фанатов

Авторы The Finals не хотят давать обещаний о будущем игры, чтобы не разочаровать фанатов
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Креативный директор The Finals Густав Тиллеби рассказал, почему их команда не спешит делиться своими планами по поддержке и развитию игры.

Сейчас многие разработчики публикуют «дорожные карты» своих проектов, которые потом приходится пересматривать — это разочаровывает геймеров. Создатели The Finals не хотят оказаться в такой ситуации.

Нам лучше воздержаться от подобных вещей и давать только те обещания, которые мы точно сможем сдержать.

Сетевой шутер The Finals от авторов классических Battlefield вышел в начале декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра быстро набрала популярность и через две недели после выхода остаётся в топ-10 популярных игр в Steam по числу активных пользователей (более 130 тысяч человек онлайн).

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