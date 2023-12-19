«Ростех» хочет выпустить игру про боевых монстров с ориентиром на «культурный код России»

Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность выпуска видеоигры по мотивам проекта «Боевые монстры «Ростеха», в котором военную технику совмещают с животными.

На текущем этапе деталей пока мало: жанр, бюджет, платформа и другие подробности пока на стадии обсуждения. При этом уже отмечается, что видеоигра преследует своей целью не только развлечение геймеров.

Продукт должен ориентироваться на культурные коды России и иметь не только развлекательный, но и воспитательный, а также отчасти образовательный характер.

Фото: Ростех

В «Ростехе» ссылаются на слова президента РФ. Вчера Владимир Путин положительно отозвался об индустрии видеоигр, но подчеркнул, что отечественные проекты должны содержать уважение к традициям и истории России.