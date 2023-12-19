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Автор книги «Слово пацана» напишет произведение о женских криминальных бандах

Автор книги «Слово пацана» напишет произведение о женских криминальных бандах
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Журналист и писатель Роберт Гараев, известный как автор документальной книги «Слово пацана», планирует выпустить подобное произведение про женские группировки.

Как рассказал Гараев в интервью, он давно хотел написать о «бабских конторах» и даже включил это как отдельную главу в «Слово пацана». Но раньше собирать материал было трудно, поскольку девушки неохотно рассказывали о криминальном прошлом.

После выхода сериала по мотивам его книги ситуация изменилась, и участницы событий соглашаются поделиться опытом.

Буквально сегодня я взял одно интересное интервью и собираюсь продолжить. Потому что женские банды — это еще более закрытое сообщество с интересными правилами.

Ранее Гараев рассказал, что обсудил с прототипами героев экранизацию «Слова пацана», которой они остались довольны.

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