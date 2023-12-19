Создатели ОС российского антишпионского «Р-ФОН» оценили число пользователей смартфона

Генеральный директор компании НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий рассказал, что сматфонами «Р-ФОН» на разрабатываемой ими операционной системе «Роса Мобайл» пока пользуется около 300 человек.

Пока российский антишпионский телефон есть только у причастных к проекту, которые и тестируют устройство на практике.

На сегодняшний день смартфонами Р-ФОН пользуются несколько сотен человек, около 300. Все они – сотрудники нашей компании и наших подрядчиков. По сути, это наша большая группа бета-тестеров.

При этом Карпицкий отмечает, ОС «Роса Мобайл» уже готова к использованию. Планируется, что к концу 2024 году число пользователей вырастет до 300–400 тыс. человек за счёт госсектора и корпоративных клиентов.

Мы уже ведем переговоры с несколькими крупными заказчиками. Первые небольшие партии Р-ФОН для пилотных проектов они начнут получать в начале 2024 году. По их итогу заказчики будут принимать решения об объемах полномасштабных закупок.

Презентация российского антишпионского смартфона «Р-ФОН» состоялась вчера, 18 декабря. Когда устройство появится в открытой продаже, пока не сообщается.