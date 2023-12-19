Google заплатит штраф $ 700 млн и разрешит сторонние платёжные системы в Google Play

Стали известны подробности соглашения, заключённого Google по итогам проигранного антимонопольного дела против Epic Games. Основные пункты приводит портал The Verge.

Корпорация заплатит штраф в размере $ 700 млн (выручка Google Play примерно за три недели), большая часть из которых отправится пользователям, которые переплачивали за покупки в магазине от Google.

Кроме того, компания смягчит ряд правил работы Google Play. Например, следующие пять лет разработчики приложений смогут предлагать пользователям альтернативные системы оплаты и предлагать более выгодные цены. Google также не будет обязывать разработчиков предустанавливать Google Play на главный экран и не станет ограничивать установку приложений из сторонних источников.

При этом отмечается, что все эти правила носят временный характер, поэтому их нельзя считать полноценными уступками со стороны Google.