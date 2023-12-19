В Сеть слили 76 тыс. бета-версий игр и приложений для iPhone — некоторые так и не вышли

В Сеть утёк большой архив приложений с сервиса TestFlight от Apple — общий объём данных превышает 1,2 терабайта.

На TestFlight разработчики выкладывали бета-версии своих игр и приложений для iPhone. Теперь все проекты (более 76 тыс. файлов) доступны для скачивания — среди них немало таких, которые уже нельзя загрузить или вообще не были выпущены в общий доступ. В основном это файлы, загруженные с 2012 по 2015 годы.

Пользователи уже составили список доступных приложений с функцией поиска. Предлагается, что утечка стала возможна из-за неверной настройки облачного хранилища.

Сегодня хакеры слили в Сеть материалы студии Insomniac, касающиеся будущих игровых проектов и детали игр про Росомаху и Венома.