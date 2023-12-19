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Утопленный iPhone 12 выжил после трёх месяцев в реке на глубине 6 метров

Утопленный iPhone 12 выжил после трёх месяцев в реке на глубине 6 метров
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Технический портал PhoneArena передаёт историю дайвера Ли из Калифорнии, который рассказал, что нашёл под водой работающий смартфон iPhone 12.

Во время очистки реки он обнаружил устройство на глубине 6 метров. К своему удивлению, он смог включить телефон, и тот оказался полностью рабочим.

Более того, iPhone 12 оказался без пароля, а последние фото были сделаны на том же месте три месяца назад — именно столько смартфон пролежал на дне реки после затопления. Сейчас Ли пытается связаться с контактами из записной книжки, чтобы вернуть телефон владельцу.

Ранее покупатели жаловались на многочисленные сбои в работе iPhone 15. Некоторые из них связаны с последним обновлением iOS, другие были выявлены после использования беспроводной зарядки в авто.

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