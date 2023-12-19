Первый кадр нового фильма по «Графу Монте-Кристо» — он выйдет во второй половине 2024 года

Издание Variety раскрыло ряд подробностей о предстоящем фильме «Граф Монте-Кристо» от французской студии Pathe.

Новой экранизацией романа Александра Дюма займётся та же команда, которая снимала «Трёх мушкетёров». Авторы проекта отмечают, что хотят рассказать историю с точки зрения Эдмона Дантеса, «первого французского супергероя, который выходит из света в тень, принимая на себя личность мстителя в маске».

Главную роль в фильме сыграет Пьер Нине, хорошо известный благодаря фильму «Ив Сен-Лоран». Продюсеры также представили первый кадр с его участием.

Фото: Variety

Ранее Pathe представила трейлер второй части «Трёх мушкетёров» с Евой Грин. В мировой прокат продолжение вышло 13 декабря, а до российских кинотеатров доберётся 28 декабря.