Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль назвал четыре своих любимых фильма
Ирландский актёр Пол Мескаль, наиболее известный по сериалу «Нормальные люди», драме «Солнце моё» и грядущему «Гладиатору 2», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал сразу четыре картины, которые сильнее всего повлияли на его вкус в кино.
В его топ вошли сразу три драматические картины — «Валентинка», «Манчестер у моря» и «На исходе дня». Не обошёл стороной актёр и криминальную драмеди «Король комедии» от Мартина Скорсезе.
Любимые фильмы Пола Мескаля
- «Валентинка» (2010) — мелодрама с Райаном Гослингом про возрождение хрупких романтических отношений.
- «На исходе дня» (1993) — мелодрама с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон об отношениях дворецкого и экономки.
- «Манчестер у моря» (2016) — драма о потери близкого человека с Кейси Аффлеком в главной роли.
- «Король комедии» (1982) — криминальная трагикомедия Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро.
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