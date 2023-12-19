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Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль назвал четыре своих любимых фильма

Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль назвал четыре своих любимых фильма
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Ирландский актёр Пол Мескаль, наиболее известный по сериалу «Нормальные люди», драме «Солнце моё» и грядущему «Гладиатору 2», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал сразу четыре картины, которые сильнее всего повлияли на его вкус в кино.

В его топ вошли сразу три драматические картины — «Валентинка», «Манчестер у моря» и «На исходе дня». Не обошёл стороной актёр и криминальную драмеди «Король комедии» от Мартина Скорсезе.

Любимые фильмы Пола Мескаля

  • «Валентинка» (2010) — мелодрама с Райаном Гослингом про возрождение хрупких романтических отношений.
  • «На исходе дня» (1993) — мелодрама с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон об отношениях дворецкого и экономки.
  • «Манчестер у моря» (2016) — драма о потери близкого человека с Кейси Аффлеком в главной роли.
  • «Король комедии» (1982) — криминальная трагикомедия Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро.
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