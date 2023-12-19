Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль назвал четыре своих любимых фильма

Ирландский актёр Пол Мескаль, наиболее известный по сериалу «Нормальные люди», драме «Солнце моё» и грядущему «Гладиатору 2», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал сразу четыре картины, которые сильнее всего повлияли на его вкус в кино.

В его топ вошли сразу три драматические картины — «Валентинка», «Манчестер у моря» и «На исходе дня». Не обошёл стороной актёр и криминальную драмеди «Король комедии» от Мартина Скорсезе.

Любимые фильмы Пола Мескаля