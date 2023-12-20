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LEGO показала набор по фильму «Сумерки»

LEGO показала набор по фильму «Сумерки»
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LEGO на своём сайте сообщила о выпуске набора по фильму «Сумерки». Его созданием занимается фанат Ник Майклз, а LEGO поддерживает его в рамках программы LEGO Ideas, в которой люди предлагают компании свои проекты, а она их либо одобряет, либо нет.

Набор по «Сумеркам» представляет собой дом Калленов. В наборе будут мини-фигурки главных героев ленты, реплика дома Калленов из кубиков и даже LEGO-волк. Ниже можно увидеть, как набор может примерно выглядеть, это не финальная версия.

Фото: LEGO

Также в рамках LEGO Ideas были представлены фургон из «Скуби-ду!», ботанический сад и многое другое. Компания отметила, что её наблюдательный совет уже работает над тем, чтобы показать фанатам ещё больше работ других фанатов.

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