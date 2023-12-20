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Автор книги «Слово пацана» сравнил казанские группировки со «страшным Хогвартсом»

Автор книги «Слово пацана» сравнил казанские группировки со «страшным Хогвартсом»
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В недавнем интервью изданию Forbes журналист и автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев рассказал, что казанские группировки были похожи на Хогвартс, только в самом страшном его виде.

По словам Гараева, к концу происходящее в «Гарри Поттере» не кажется чем-то сказочным, просто людей привлекают отличные герои, на месте которых хотелось бы оказаться, а в «Слове пацана» таких персонажей нет.

Мир казанского феномена — это Хогвартс. Он, может быть, страшный, но в нём есть набор определенных практик, свод четких правил, которые были большинству людей совершенно незнакомы. Но, кстати, «Гарри Поттер» к концу тоже становится не очень-то сказочным, просто там остаются симпатичные герои. А в «Слове пацана» нет героя, на месте которого хочется оказаться.

Семь эпизодов сериала «Слово пацана» можно посмотреть на Wink и START. Восьмой эпизод должен выйти уже завтра.

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