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Variety назвало лучшие фильмы ужасов 2023 года

Variety назвало лучшие фильмы ужасов 2023 года
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Издание Variety подводит итоги года. Журналисты составили топ из 16 лучших хоррор-фильмов 2023 года. Лидером оказалась лента «Скинамаринк» про брата и сестру, которые становятся очевидцами необъяснимых событий, разворачивающихся в их доме.

Второе место получил фильм «Два, три, демон, приди!», третье — «Одержимые злом». Также в топе есть «Все страхи Бо», «Стук в хижине», «Никто тебя не спасёт» и другие ленты.

Топ-16 фильмов ужасов 2023 года по версии Variety

  1. «Скинамаринк»
  2. «Два, три, демон, приди!»
  3. «Одержимые злом»
  4. «Все страхи Бо»
  5. «Бесконечный бассейн»
  6. «Восстание зловещих мертвецов»
  7. «День благодарения»
  8. «В коже моей матери»
  9. «Избави нас. Одержимые»
  10. «Никто тебя не спасёт»
  11. «Бруклин 45»
  12. «Крик 6»
  13. «Потемнело»
  14. «Остров иллюзий»
  15. «Стук в хижине»
  16. «Рождение/перерождение»
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