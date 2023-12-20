Variety назвало лучшие фильмы ужасов 2023 года
Издание Variety подводит итоги года. Журналисты составили топ из 16 лучших хоррор-фильмов 2023 года. Лидером оказалась лента «Скинамаринк» про брата и сестру, которые становятся очевидцами необъяснимых событий, разворачивающихся в их доме.
Второе место получил фильм «Два, три, демон, приди!», третье — «Одержимые злом». Также в топе есть «Все страхи Бо», «Стук в хижине», «Никто тебя не спасёт» и другие ленты.
Топ-16 фильмов ужасов 2023 года по версии Variety
- «Скинамаринк»
- «Два, три, демон, приди!»
- «Одержимые злом»
- «Все страхи Бо»
- «Бесконечный бассейн»
- «Восстание зловещих мертвецов»
- «День благодарения»
- «В коже моей матери»
- «Избави нас. Одержимые»
- «Никто тебя не спасёт»
- «Бруклин 45»
- «Крик 6»
- «Потемнело»
- «Остров иллюзий»
- «Стук в хижине»
- «Рождение/перерождение»
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