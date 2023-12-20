Variety назвало лучшие фильмы ужасов 2023 года

Издание Variety подводит итоги года. Журналисты составили топ из 16 лучших хоррор-фильмов 2023 года. Лидером оказалась лента «Скинамаринк» про брата и сестру, которые становятся очевидцами необъяснимых событий, разворачивающихся в их доме.

Второе место получил фильм «Два, три, демон, приди!», третье — «Одержимые злом». Также в топе есть «Все страхи Бо», «Стук в хижине», «Никто тебя не спасёт» и другие ленты.

Топ-16 фильмов ужасов 2023 года по версии Variety