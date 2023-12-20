Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege из-за россиян в команде

Киберспортивная команда Virtus.pro в своём канале в «Телеграме» объявила о том, что её дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege. Притом случилось это внезапно.

По словам команды, Ubisoft пригласила её на отборочные Malta Cyber Series: VII и она даже успела сыграть один матч. Вскоре Virtus.pro получила сообщение о дисквалификации с турнира. Как оказалось, причина кроется в национальном происхождении игроков команды.

Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слов в европейской лиге, не позволяет нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чём мы незамедлительно сообщили Ubisoft.

Планирует ли Ubisoft как-то исправлять ситуацию, пока неизвестно.