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В PS Store началась большая новогодняя распродажа

В PS Store началась большая новогодняя распродажа
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Сегодня в PS Store стартовала масштабная новогодняя распродажа, в ходе которой можно купить большое количество игр и дополнений к ним по отличным скидкам. В акции участвуют даже новинки, а Baldur's Gate 3, например, получила первую скидку на PlayStation.

Самые интересные предложения

Новогодняя распродажа закончится в PS Store 18 января.

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