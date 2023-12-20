В PS Store началась большая новогодняя распродажа

Сегодня в PS Store стартовала масштабная новогодняя распродажа, в ходе которой можно купить большое количество игр и дополнений к ним по отличным скидкам. В акции участвуют даже новинки, а Baldur's Gate 3, например, получила первую скидку на PlayStation.

Самые интересные предложения

Новогодняя распродажа закончится в PS Store 18 января.