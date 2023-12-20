Актёр Владимир Зайцев рассказал, как его голос подделывали во время озвучки «Ведьмака 1»

Недавно гостем канала актёра озвучки Дмитрия Череватенко стал Владимир Зайцев, который известен ролью спортивного менеджера в «Молодёжке» и озвучиванием Тони Старка, Джейсона Стэйтема и многих других.

В ходе интервью Дмитрий обсудил с Зайцевым дубляж первой части «Ведьмака». Именно Владимир подарил голос Геральту в первом «Ведьмаке». По словам Зайцева, сначала ему говорили, что придётся озвучить около 20 тыс. фраз, но на деле их оказалось больше.

Видео доступно на YouTube-канале Дмитрия Череватенко. Права на видео принадлежат Дмитрию Череватенко.

Из-за этого, когда потребовалось дозаписать оставшиеся фразы, Зайцев не пришёл, из-за чего режиссёрам дубляжа пришлось как бы «подделать» его голос с помощью другого актёра. В итоге Зайцеву за оставшиеся озвученные фразы не заплатили.

Я проговорил эти остаточные фразы и сказал себе: «Больше никогда».

Во втором и третьем «Ведьмаке» голос Геральту подарил Всеволод Кузнецов.